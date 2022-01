O Burquina Faso garantiu a passagem aos quartos de final da Taça das Nações Africanas, após derrotar o Gabão nas grandes penalidades. Pelas redes sociais faz furor o festejo de Hervé Koffi, guardião do Burquina Faso e ex-Belenenses, no momento do apuramento. Veja o vídeo abaixo.