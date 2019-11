Está de volta o maior clássico do futebol angolano

1.º de Agosto e Petro de Luanda defrontam-se no domingo.

O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano, e o Petro de Luanda, vice-campeão das últimas quatro temporadas, defrontam-se no domingo, no principal jogo da 11.ª jornada do campeonato angolano de futebol.

O confronto, considerado o maior clássico do futebol angolano, surge numa altura em que ambas equipas estão separadas por quatro pontos na tabela, com os agostinos na liderança, com 27 pontos, e os petrolíferos no terceiro posto, com 23.

Ambas equipas venceram os três últimos jogos do Girabola facto que torna o 79.º dérbi dos dérbis ainda mais apetecível e que deve levar ao estádio 11 de Novembro milhares de adeptos, porque o embate opõe os clubes mais populares de Angola.

Em campo estarão duas equipas com 28 títulos do campeonato angolano de futebol, 15 conquistados pelo Petro de Luanda e 13 pelo 1.º de Agosto. Nos 44 duelos no campeonato, ambas equipas somam 17 vitórias e dez empates.

No lançamento do jogo, que terá o apito do internacional angolano Hélder Martins, o técnico-adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, garantiu que o grupo "está motivado para mais uma vitória", enquanto o espanhol Tony Cosano, técnico do Petro de Luanda, disse que a sua equipa "vai lutar pelos três pontos".

A jornada abre no sábado com os jogos entre Bravos do Maquis, sétimo classificado com 14 pontos, e Recreativo do Libolo, quarto com 21 pontos, e o confronto entre 1.º de Maio de Benguela e Sagrada Esperança, orientada pelo português Paulo Torres.

Interclube, cujo português Bruno Ribeiro lidera a equipa técnica, e o surpreendente Académica do Lobito, segundo classificado, também jogam no sábado, em Luanda.

Além do clássico 1º de Agosto - Petro de Luanda, no domingo jogam-se também o Cuando-Cubango FC e Sporting de Cabinda, e o Recreativo da Caála - Williet de Benguela. No Uíge, norte de Angola, o Santa Rita de Cássia recebe o Progresso do Sambizanga.

Programa da 11ª jornada:

- Sábado, 2 nov:

Bravos do Maquis - Recreativo do Libo

1º de Maio de Benguela - Sagrada Esperança

Interclube - Académica do Lobito

- Domingo, 3 nov:

Cuando-Cubango FC - Sporting de Cabinda

Recreativo da Caála - Williet SC de Benguela

Santa Rita de Cássia - Progresso do Sambizanga

Ferrovia do Huambo - Desportivo da Huíla

1º de Agosto - Petro de Luanda

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 27 pontos.

2. Académica do Lobito, 23.

3. Petro de Luanda, 23.

4. Recreativo do Libolo, 21.

5. Desportivo da Huíla 15. (menos um jogo).

6. Interclube, 14.

7. Bravos do Maquis, 14.

8. Sporting de Cabinda, 13.

9. Williet de Benguela, 12.

10. Cuando-Cubango FC, 12.

11. Sagrada Esperança, 10.

12. Recreativo da Caála, 10.

13. Ferroviário do Huambo, 9.

14. Progresso do Sambizanga, 8 (menos um jogo).

15. Santa Rita de Cássia FC, 3.

16. 1.º de Maio de Benguela, 3.