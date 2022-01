Egito, de Carlos Queiroz, vence e segue para os oitavos de final da CAN

A Nigéria fechou o grupo D em primeiro lugar, à frente do Egito.

O Egito, treinador pelo português Carlos Queiroz, apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da CAN ao bater o Sudão por 1-0. O golo foi apontado por Mohamed Abdelmonem, aos 35 minutos.

A Nigéria, que já estava apurada, fechou o grupo D em primeiro lugar e hoje bateu a Guiné-Bissau, por 2-0. Sadiq (56') e William Troost-Ekong (75') apontaram os golos. Nesta partida, Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, ficou no banco de suplentes, depois de ter sido titular nos dois primeiros jogos do torneio. Tyronne Ebuehi, emprestado pelo Benfica ao Veneza, foi titular e saiu na segunda parte.

As super águias fecharam o grupo com nove pontos, mais três do que o Egito. Sudão e Guiné-Bissau, com apenas um ponto somado, disseram adeus à prova.