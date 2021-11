Egito, de Carlos Queiroz, fecha a fase de grupos com nova vitória

Triunfo frente ao Gabão na zona africana de apuramento para o Mundial.

O Egito, do treinador português Carlos Queiroz e já qualificado para a terceira fase, despediu-se do Grupo F de qualificação da zona africana para o Mundial'2022 com uma vitória em casa frente ao Gabão, por 2-1.

Em Alexandria, no Estádio Borg El Arab, diante de um adversário com o qual tinha empatado na primeira volta (1-1), mas que já não tinha hipótese de impedir a sua vitória no grupo, o Egito acabou por gerir o encontro.

O selecionador Carlos Queiroz optou por deixar a estrela Mohamed Salah no banco e, aos quatro minutos, até já vencia, graças a uma grande penalidade convertida por Magdi Kafsha, deixando a equipa a vencer por um golo ao intervalo.

Foi já na segunda metade que Queiroz recorreu à "estrela" do Liverpool, depois de Allevinah marcar para o Gabão, seleção que não contou com Pierre-Emerick Aubameyang, depois de o avançado do Arsenal apresentar queixas físicas no jogo com a Líbia.

Salah entrou aos 59 minutos e esteve no lance do golo que deu a vitória ao Egito, num autogolo de Obiang, que, pressionado, perante a movimentação do avançado do Liverpool, acabou por "empurrar" a bola para a própria baliza.

O Egito termina o grupo F com 14 pontos, seguido de Gabão e Líbia, ambos com sete, e de Angola, em quarto e último, com cinco pontos.

A terceira fase da zona africana (CAF) de qualificação conta com os 10 vencedores dos grupos, que irão disputar um "play-off" a duas mãos, com os cinco vencedores a qualificarem-se para o Mundial'2022.

O treinador português Carlos Queiroz, anterior selecionador de Portugal, do Irão e da Colômbia, assumiu o cargo na seleção do Egito em setembro e já orientou a equipa em quatro jogos, com três vitórias e um empate no apuramento para o Mundial.