Egito de Carlos Queiroz falha qualificação para o Mundial'2022

Seleção treinada por Carlos Queiroz perdeu, nos penáltis, com o Senegal

O Egito voltou a ser eliminado pelo Senegal na marcação de penáltis, custando desta feita um lugar no Mundial'2022 à seleção de Carlos Queiroz.

Menos de dois meses depois de perder com a seleção senegalesa na final da CAN, o Egito voltou a ser derrotado nos penáltis.

Depois de um golo de Dia, logo aos três minutos, ter igualado a eliminatória, a decisão chegou apenas nas grandes penalidades. Só Solia marcou para o Egito - que viu Salah falhar o primeiro da série de cinco penáltis -, enquanto Sarr, Dieng e Mané concretizaram para o Senegal.

Num guião semelhante ao da final da CAN, Mané não falhou a cobrança decisiva e voltou a amargar a vida a Carlos Queiroz, que tem motivos de queixas à conta das dezenas de lasers que atrapalharam os egípcios em todo o jogo

Tal como na última final da CAN, as duas equipas recorreram aos penáltis para desatarem o nó e, tal como tinha sucedido em Yaoundé, o Senegal foi mais forte com a cobrança decisiva a ser marcada, novamente, por Mané. No entanto, o jogo terminou com muita polémica, pois os jogadores do Egito foram incomodados por dezenas de lasers vindos da bancada durante todo a partida, inclusive na decisão por penáltis. Salah, por exemplo, saiu visivelmente afetado do campo após ter falhado uma das cobranças.