Egito de Carlos Queiroz bate Senegal com um autogolo

Encontro relativo à primeira mão do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo do Catar.

O Egito, orientado pelo selecionador português Carlos Queiroz, recebeu e venceu a congénere senegalesa por 1-0, no Cairo, capital egípcia.

Logo aos quatro minutos de jogo, a grande estrela dos "faraós", Mohamed Salah, recebeu um passe em profundidade e, já dentro da grande área, rematou, de pé esquerdo, à trave da baliza defendida pelo guarda-redes do Chelsea, Édouard Mendy. No ressalto, a bola embateu no defesa senegalês Saliou Ciss e encaminhou-se para o fundo das redes.

Recorde-se que Egito e Senegal defrontaram-se na final da última edição da CAN (Campeonato Africano das Nações), tendo, na altura, os "leões da Teranga" levado a melhor, ao vencerem por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após um nulo no marcador no tempo regulamentar. Agora, no play-off de acesso ao Mundial"2022, os egípcios partem em vantagem para o duelo da segunda mão, que se disputará na cidade de Diamniadio na próxima terça-feira, dia 29, às 18h00.