Duelo de campeões na luta pela liderança do Girabola

O 1.º de Agosto, tetracampeão e líder do campeonato angolano, defronta o Interclube, segundo classificado.

O 1.º de Agosto, tetracampeão e líder do campeonato angolano, defronta o Interclube, segundo classificado, no domingo, em jogo da oitava jornada do Girabola, que arranca no sábado, com encontro entre Recreativos do Libolo e da Caála.

Os agostinos, com 15 pontos e menos um jogo, procuram manter a liderança isolada do Girabola, enquanto o seu opositor Interclube, com 14 pontos, orientado pelo português Ivo Campos, espreita a liderança da prova.

No sábado, além do jogo entre Recreativo do Libolo e Recreativo da Caála, o Petro de Luanda, quatro vezes vice-campeão, recebe o Cuando-Cubango FC e, no Moxico, leste de Angola, o Bravos do Maquis jogam com o 1.º de Maio de Benguela.

O Progresso do Sambizanga, 12.º da tabela com sete pontos, e o Desportivo da Huíla, que soma 12, completam o quadro de jogos no sábado.

No domingo, a Académica do Lobito, com 14, recebe o Santa Rita de Cássia, lanterna-vermelha, com apenas dois pontos, e o Williet de Benguela defronta o Sagrada Esperança, orientado pelo português Paulo Torres.

A jornada, que vai registar um minuto de silêncio em memória ao presidente da Associação Provincial de Futebol da Lunda Norte, leste de Angola, que faleceu esta semana, encerra, na terça-feira, com o jogo entre Sporting de Cabinda e Ferrovia do Huambo.

Jogos da oitava jornada:

- Sábado, 12 out:

Bravos do Maquis -- 1.º de Maio de Benguela

Progresso do Sambizanga - Desportivo da Huíla

Recreativo do Libolo - Recreativo da Caála

Petro de Luanda - Cuando-Cubango FC

- Domingo, 13 out:

Académica do Lobito - Santa Rita de Cássia

Williet SC de Benguela - Sagrada Esperança

1.º de Agosto - Interclube

- Terça-feira, 15 out:

Sporting de Cabinda - Ferrovia do Huambo

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 15 pontos (menos um jogo).

2. Interclube, 14 pontos.

3. Académica do Lobito, 14.

4. Recreativo do Libolo, 14.

5. Desportivo da Huíla, 13.

6. Cuando-Cubango FC, 11.

7. Petro de Luanda, 11 (menos um jogo).

8. Bravos do Maquis, 11.

9. Recreativo da Caála, 10 (menos um jogo).

10. Williet de Benguela, 8.

11. Sporting de Cabinda, 8.

12. Progresso do Sambizanga, 7 (menos um jogo).

13. Sagrada Esperança, 7.

14. 1.º de Maio de Benguela, 2.

15. Ferroviário do Huambo, 2.

16. Santa Rita de Cássia FC, 2.