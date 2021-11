Desportivo da Huila vence Interclube no Girabola

Interclube mantém-se a quatro pontos do líder Petro de Luanda

O Desportivo da Huila venceu hoje na receção ao Interclube por 1-0, com um golo de Milton, aos 72 minutos, em jogo da sétima jornada do campeonato angolano de futebol.

Com este resultado, o Interclube manteve-se a quatro pontos do líder Petro de Luanda, em igualdade com o Wiliete de Benguela, que joga na segunda-feira frente ao Sporting de Benguela.

Também hoje, o Progresso da Lunda Sul venceu na receção ao Recreativo da Caála, com um golo de Maguya, aos 70 minutos, enquanto o Progresso do Sambizanga e a Académica do Lobito empataram 1-1, no estádio dos Coqueiros, em Luanda.

A Académica abriu o marcador, aos 45+1 minutos, por Vladimir, e Vanilson, aos 49, restabeleceu a igualdade.

Os jogos entre Bravos do Maquis e o líder Petro de Luanda, orientado pelo português Alexandre Santos, Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, e 1.º de Agosto, e o Sporting de Cabinda e o Sagrada Esperança foram adiados, sem data, por estas equipas terem cedido jogadores à seleção angolana.

Depú, do Sagrada Esperança, lidera a lista de melhores marcadores, com cinco golos, seguido por Yano, do Petro de Luanda, com quatro, e Giresse, do Recreativo do Libolo, também com quatro.