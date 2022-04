Desportivo da Huila e Kabuscorp do Palanca empatam no Girabola

O Desportivo da Huila e o Kabuscorp do Palanca empataram esta sexta-feira por 1-1, na província angolana da Huila, em jogo de abertura da 27.ª jornada do campeonato angolano.

Richie abriu o marcador para o Kabuscorp, aos 45+1 minutos, antes de Robson restabelecer a igualdade, aos 61.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

Resultados da 27.ª jornada:

Sexta-feira, 22 de abril:

Desportivo da Huila - Kabuscorp do Palanca, 1-1

Sábado, 23 de abril:

Sagrada Esperança - Interclube

Bravos do Maquis - Desportivo da Lunda Sul

Recreativo do Libolo - Sporting de Benguela

Sporting de Cabinda - Cuando Cubango FC

Progresso do Sambizanga - Recreativo da Caála

Domingo, 24 de abril:

Wiliete de Benguela - 1.º de Agosto

Académica do Lobito - Petro de Luanda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 58 pontos.

2. Sagrada Esperança, 56.

3. 1.º de Agosto, 46.

4. Interclube, 42.

5. Bravos do Maquis, 40.

6. Académica do Lobito, 35.

7. Desportivo da Huila, 35.

8. Recreativo do Libolo, 34.

9. Recreativo da Caála, 32.

10. Wiliete de Benguela, 32.

11. Cuando Cubango FC, 31.

12. Sporting de Cabinda, 28.

13. Desportivo da Lunda Sul, 28.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 13.

16. Sporting de Benguela, 8.