Desportivo da Huila, de Paulo Torres, vence Académica do Lobito e ascende a sétimo

Nandinho, aos seis minutos, Tchutchu, aos 59, e Robson, aos 89, foram os autores dos golos, em jogo disputado na província angolana da Huila.

O Desportivo da Huila, orientado pelo treinador português Paulo Torres, venceu este domingo a Académica do Lobito por 3-0 e ascendeu ao sétimo lugar do Girabola, com oito pontos.

O Sagrada Esperança, sob comando do português Alexandre Ribeiro, voltou a desperdiçar pontos ao empatar diante do ASK Dragão do Uige 0-0, e soma o segundo empate consecutivo, num total de três, tendo consentido duas derrotas e apenas uma vitória, em seis jogos disputados, sendo que tem um em atraso.

O Sagrada Esperança é o 11º, com seis pontos.

Já o Wiliete FC venceu o Desportivo da Lunda Sul por 1-0 e reforçou o segundo lugar do campeonato, com 17 pontos, após golo de Nelito, aos 28 minutos.

Resultado semelhante verificou-se no jogo em que o Cuando Cubango FC venceu na receção ao Bravos do Maquis, após golo de Moussa, aos 14 minutos.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, que tem quatro, e Mano Calesso, do Interclube, com três.