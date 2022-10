Desportivo da Huila, de Paulo Torres, continua sem vencer no Girabola

O Desportivo da Huila ocupa a 11ª posição do campeonato angolano, com dois pontos.

O Desportivo da Huila, treinado pelo português Paulo Torres, continua sem ganhar no Girabola, depois de ter perdido este sábado com o Sporting de Cabinda, por 2-0, na terceira jornada.

Caxito, aos 28 minutos, e Bolax, aos 35, marcaram os golos que dão liderança do campeonato angolano ao Sporting de Cabinda, com sete pontos, enquanto o Desportivo da Huila ocupa a 11ª posição, com dois pontos.

O Isaac de Benguela e o Recreativo do Libolo empataram a zero, também na província de Cabinda.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com quatro golos.