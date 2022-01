Defesa guineense antevê duelo com Salah: "Normalmente, não o conseguem parar..."

Egito é um dos adversários da Guiné-Bissau na fase de grupos da CAN.

A seleção da Guiné-Bissau estreia-se na CAN'2021 frente ao Sudão, a 11 deste mês, seguindo-se, quatro dias depois, o Egito, uma das mais cotadas seleções africanas, dirigida por Carlos Queiroz.

Fernandy Mendy, central guineense que alinha no Alloa, da Escócia, fez uma antevisão ao possível duelo com Salah, uma das principais estrelas da competição. "Ele é um dos melhores jogadores do mundo, ele tem suas qualidades e eu as minhas", afirmou à Sky Sports ."Mo é muito melhor do que eu, então vou tentar fazer o meu melhor e tentar pará-lo. Tenho companheiros de equipa e eles vão ajudar-me. Se eu não conseguir, outro conseguirá", vincou.

O defesa de 27 anos mostra-se encantado por poder estar na competição. "O simples facto de estar na equipa é incrível. Vou apenas aproveitar o momento e tentar jogar. Normalmente, os jogadores não conseguem parar Salah, mas vamos tentar e dar o nosso melhor", rematou.

Inserida no Grupo D, a Guiné-Bissau terá ainda a Nigéria como adversária.

