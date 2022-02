Cuando Cubango recebe apoio financeiro até final do Girabola

Fotografia: Reprodução/Facebook do Girabola

Redação com Lusa

Direção ameaçou desistir do campeonato angolano de futebol, por razões financeiras.

O Cuando Cubango FC vai ter apoio financeiro até ao final do campeonato angolano de futebol, garantiu esta quinta-feira o ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Pereira Furtado.

O responsável afirmou que o clube foi criado à revelia, mas, ainda assim, estão garantidos os apoios até ao final da época.

O coordenador da comissão de gestão do clube, Carlos Jonas, disse serem necessários 300 milhões de Kwanzas, para fazer face às despesas, até ao fim da época desportiva 2021/22.

Em 22 de janeiro, a direção do Cuando Cubango FC ameaçou desistir do campeonato angolano de futebol, por razões financeiras.

Em virtude dessas dificuldades, a equipa que ocupa a 12.ª posição do Girabola, com 22 pontos, perdeu, por falta de comparência, o jogo da 16.ª jornada, diante do Petro de Luanda, orientado pelo português Alexandre Santos.