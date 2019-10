Costa do Sol, líder do Moçambola, com oportunidade para ampliar vantagem

A equipa canarinha tem a oportunidade de alargar provisoriamente a vantagem sobre o Songo.

O Costa do Sol, líder do campeonato moçambicano, com 51 pontos, vai jogar no domingo ao campo do Textáfrica, que ocupa a quinta posição, com 35 pontos, em jogo da 25ª jornada.

A equipa canarinha tem a oportunidade de alargar provisoriamente a vantagem sobre o segundo classificado, o Songo, que soma 48 pontos, e que este fim de semana não vai jogar para o campeonato.

Os 'hidroelétricos', campeões em título, atuam domingo frente ao Bidvest Wits, da África do Sul, em partida a contar para a primeira mão da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça CAF (Confederação Africana de Futebol), a segunda maior prova continental de futebol.

A cinco jornadas do fim da prova máxima do futebol moçambicano, a equipa 'canarinha', treinada pelo português Horácio Gonçalves, vai tentar manter a série vitoriosa que vem registando desde o início da segunda volta, para poder consolidar as aspirações a mais um título no seu palmarés.

O Costa do Sol é a equipa que mais campeonatos ganhou em Moçambique, somando, no total, nove troféus, desde a disputa da primeira edição da prova, em 1976.

A equipa conta também com o maior número de troféus da Taça de Moçambique, 13 ao todo.

A 25ª jornada do 'Moçambola' arranca hoje com a partida entre o Desportivo de Maputo, 12º, com 29 pontos, e o Chibuto, que ocupa a sexta posição, com 33 pontos.

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 25 out:

Desportivo de Maputo - Chibuto

- Sábado, 26 out:

ENH - Desportivo de Nacala

Ferroviário de Nacala - Baía de Pemba

Liga Desportiva - Maxaquene

- Domingo, 27 out:

Textáfrica - Costa do Sol

Ferroviário de Maputo - UD Songo

Ferroviário da Beira - Têxtil do Púnguè

Incomáti - Ferroviário de Nampula

Classificação:

1. Costa do Sol, 51 pontos

2. Songo, 48 (menos um jogo)

3. Ferroviário da Beira, 39

4. Ferroviário de Maputo, 38 (menos um jogo)

5. Textáfrica, 35

6. Chibuto, 33

7. Desportivo de Nacala, 33

8. Incomáti, 31

9. ENH, 30

10. Liga Desportiva, 30

11. Ferroviário de Nacala, 29 (menos um jogo)

12. Desportivo de Maputo, 29

13. Maxaquene, 29

14. Ferroviário de Nampula, 28

15. Baía de Pemba, 22

16. Têxtil do Pungué, 16