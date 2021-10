Corrida ao Mundial: Cabo Verde vence e o sonho continua bem vivo

Cabo Verde sonha com a presença no Mundial

Redação com Lusa

Seleção cabo-verdiana voltou a vencer a Libéria na zona africana.

Cabo Verde voltou, este domingo, a vencer a Libéria, agora por 1-0, com o golo a ser marcado aos 90 minutos, e continua a depender de si próprio para a fase seguinte (play-off) do apuramento para o Mundial de futebol de 2022.

Depois da vitória por 2-1 na quarta-feira, em jogo da terceira jornada do Grupo C da zona africana, Cabo Verde queria voltar a vencer a Libéria na quarta ronda para continuar na luta pelo apuramento, sabendo que a Nigéria tinha vencido a sua partida.

Depois de ter criado algumas oportunidades de golo, o jogo só foi desempatado aos 90 minutos, por Ryan Mendes, para alegria dos cerca de 1.500 adeptos cabo-verdianos permitidos no Estádio Adérito Sena, em São Vicente.

No outro jogo do grupo, a Nigéria foi a República Centro Africana vencer por 2-0.

Com estes resultados, a Nigéria continua na liderança do grupo, agora com nove pontos, enquanto Cabo Verde soma sete, a República Centro Africana quatro e a Libéria três.

Cabo Verde continua, assim, a depender de si próprio para conseguir marcar presença na fase seguinte do apuramento, bastando para isso vencer os restantes dois jogos, contra a República Centro Africana, também em casa, e na Nigéria.