Conhecido o sucessor de Carlos Queiroz no comando da seleção do Egito

Fotografia: Federação de Futebol do Egito

Ehab Galal é o novo selecionador do Egito, sucedendo ao português Carlos Queiroz no cargo.

Já é conhecido o sucessor de Carlos Queiroz no comando técnico da seleção egípcia. Ehab Galal, antigo treinador do Pyramidos, foi o eleito para assumir o cargo, anunciou esta terça-feira a Federação de Futebol do Egito (EFA).

Ehab Galal, antigo defesa e internacional egípcio, tem 54 anos e terá como primeiro objetivo garantir o apuramento para a CAN 2023. O sorteio realizar-se-á a 19 de abril. Depois disso, tentará fazer regressar o Egito a um Mundial, depois de falhado o apuramento para o deste ano, que irá disputar-se no Catar.