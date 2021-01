Clubes pedem à federação adiamento do início do campeonato de futebol na Guiné-Bissau

Celestino Gonçalves, vice-presidente da federação, disse à Lusa que a instituição "concordou com a sugestão dos clubes" e não vai iniciar o campeonato este fim de semana, conforme estava previsto

Os clubes de futebol da Guiné-Bissau solicitaram esta sexta-feira à federação o adiamento para 30 de janeiro do início do campeonato da primeira divisão previsto para sábado, indicou o organismo federativo, que concordou com o pedido.

No documento, a federação informa ter recebido uma carta de alguns clubes que solicitaram o adiamento do campeonato com a alegação de atrasos nos preparativos da época, motivados pela pandemia da covid-19.

"Além do mais, muitos campos não têm condições para realizar jogos nesta semana", refere a carta, publicada pela federação.

Celestino Gonçalves, vice-presidente da federação, disse à Lusa que a instituição "concordou com a sugestão dos clubes" e não vai iniciar o campeonato este fim de semana, conforme estava previsto.

A Guiné-Bissau tem conhecido, nas últimas semanas, um recrudescimento de casos de infeção pela covid-19.

De acordo com dados do Alto Comissariado para o combate à covid-19, foram registados um total acumulado de 2.517 casos desde que foram detetadas as primeiras infeções no país, em março de 2020.

O Alto-Comissariado para a covid-19 anunciou na segunda-feira que a Escola Portuguesa de Bissau encerrou depois de terem sido detetadas infeções entre alunos.

Na semana entre 11 e 17 de janeiro, a Guiné-Bissau já tinha registado 31 novos casos.

"Provavelmente o país deve estar a conhecer uma nova vaga da pandemia", declarou na segunda-feira Magda Robalo, Alta-Comissária para a covid-19, que pediu à população que observe todas as regras de prevenção da doença, nomeadamente a higienização regular das mãos, o uso correto de máscaras e ainda o distanciamento social.