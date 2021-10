Clube angolano punido com dois jogos à porta fechada: "A população estava ávida"

Redação com Lusa

A punição, divulgada em comunicado, suscitou a reação do presidente de direção do clube, Miguel Ipwupwu, que reconheceu o erro.

O Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol puniu esta segunda-feira o Desportivo da Lunda Sul com dois jogos à porta fechada, no Girabola, devido ao excesso de lotação no jogo da primeira jornada.

A punição, divulgada em comunicado, suscitou a reação do presidente de direção do clube, Miguel Ipwupwu, que reconheceu o erro.

"Lamentamos o facto. Normas são normas e devem ser cumpridas. Entendemos que a população estava ávida, devido ao regresso do futebol profissional à província, vários anos depois. Apelamos à nossa população a manter a calma para que não voltemos a errar", disse.

O estreante Desportivo da Lunda Sul recebeu os campeões angolanos na jornada inaugural do campeonato de futebol, com um empate a zero.

Esta foi a segunda sanção aplicada pela Federação Angolana de Futebol a uma equipa em poucos dias.

O Kabuscorp do Palanca foi, igualmente, suspenso com dois jogos à porta fechada, no Girabola, devido ao excesso de lotação, superior a 50%, e atos de vandalismo dos seus adeptos na primeira jornada, e deve ainda pagar uma multa de 264 mil Kwanzas (cerca de 162 mil euros).