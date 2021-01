Clássico Desportivo-Ferroviário abre segunda jornada do Moçambola

Duelo entre históricos é o prato forte da segunda ronda e será disputado no sábado.

O jogo entre os históricos Desportivo de Maputo e o Ferroviário de Maputo abre no sábado a segunda jornada do campeonato moçambicano, com ambas as equipas à procura da primeira vitória após terem empatado na primeira jornada.

A equipa alvinegra vai entrar na partida na sexta posição da classificação, enquanto os "locomotivas" partem para o jogo no nono lugar.

O despique entre o Desportivo de Maputo e Ferroviário de Maputo é o único marcado para sábado, sendo que as restantes seis partidas estão agendadas para domingo.

No domingo, o campeão em título, Costa do Sol, treinado pelo técnico português Horácio Gonçalves, vai tentar a primeira vitória no Moçambola frente ao Incomáti.

A equipa canarinha perdeu por 3-1 frente ao Ferroviário da Beira na primeira jornada, enquanto o Incomáti ganhou por 3-0 ao Textáfrica.