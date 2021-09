Cinco "portugueses" nos convocados de Moçambique para o duplo confronto com Camarões

Duas partidas referentes à fase de qualificação do Mundial 2022

Cinco futebolistas que atuam em Portugal integram os 26 jogadores da seleção moçambicana convocados hoje pelo treinador Horácio Gonçalves para os jogos com os Camarões, da terceira e quarta jornadas do Grupo D de qualificação para o Mundial de 2022.

O técnico português Horácio Gonçalves chamou Bonera e Zainadine Júnior, defesas do Marítimo, Geny Catamo, do Sporting, Witi, do Nacional, e Kamo Kamo, do Vitória de Setúbal.

Moçambique vai jogar no dia 8 de outubro nos Camarões contra a seleção local, em partida da terceira jornada do Grupo D da zona africana de qualificação para o Mundial de Qatar, em 2022.

Três dias depois, dia 11, os "mambas" voltam a defrontar os "leões indomáveis", para a quarta ronda, em Tânger, Marrocos, numa partida em que Moçambique tem o estatuto de anfitrião.

A seleção moçambicana vai jogar em Tânger, na sequência da suspensão do Estádio Nacional do Zimpeto pela Confederação Moçambicana de Futebol, devido ao mau estado do relvado.