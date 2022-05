Cinco jogadores que atuam em Portugal incluídos na convocatória de Cabo Verde

Duk, do Benfica B, é um dos jogadores chamados por Cabo Verde

Redação com Lusa

Quatro dos jogadores chamados alinha na Liga SABSEG

O selecionador cabo-verdiano convocou cinco futebolistas que atuam em Portugal para três jogos em junho, dois deles de qualificação para a Taça de África da Nações (CAN) de 2023 e um particular com o Equador, foi esta quarta-feira anunciado por Pedro Brito.

De acordo com a convocatória do selecionador, mais conhecido como "Bubista", estão convocados o guarda-redes Márcio da Rosa (Montalegre), os defesas João Paulo Fernandes (Feirense) e João Correia (Chaves), o médio Kevin Pina (Chaves) e o avançado Luís Lopes 'Duk' (Benfica).

Dos 25 selecionados, há ainda atletas que atuam em países como França, Bélgica, Bulgária, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Marrocos, Suíça ou Suécia, e nenhum que joga no arquipélago.

Cabo Verde joga em 3 de junho com o Burkina Faso, que tem casa emprestada em Marrocos, no primeiro jogo no Grupo B de apuramento para a CAN de 2023.

Quatro dias depois, os tubarões Azuis vão medir forças com o Togo, também em Marrocos, visto que os dois estádios certificados no país foram interditados e, por agora, os jogos em casa terão de ser jogados fora do país.

A outra seleção do grupo B é Essuatíni.

No dia 14 de junho, Cabo Verde realiza um jogo particular em Miami, nos Estados Unidos, com o Equador.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Márcio da Rosa (Montalegre, Por), Sixten Mohlin (Orgryte, Sue) e Elber Delgado (Interclube, Ang).

Defesas: Ianique Tavares "Stopira" (MOL Fehervar, Hun), Edilson Borges "Diney" (FAR Rabat, Mar), Steve Furtado (Beroe, Bul), João Paulo Fernandes (Feirense, Por), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irl), Dylan Tavares (Neuchâtel Xamax, Sui), Steven Pereira (Maritzburg United, Afs), Logan Costa (Toulouse, Fra) e João Correia (Desportivo de Chaves, Por).

Médios: Kenny Rocha (Oostende, Bel), Ericson Lima "Nenass" (Aalesund, Nor), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Hol), Kevin Pina (Desportivo de Chaves, Por) e Jamiro Monteiro (San José Earthquakes, EUA).

Avançados: Ryan Mendes (Al Nasr, EAU), Garry Rodrigues (Olympiacos, Gre), Bebé (Rayo Vallecano, Esp), Jovane Cabral (Lazio, Ita), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Hol), Luís Lopes 'Duk' (Benfica, Por), Zé Luís (Al Taawon, Ara) e Júlio Tavares (Al Faisaly, Ara).