Chuvas na Costa do Marfim obrigam a novo adiamento do CAN'2023

Senegal, campeão em título da CAN

A prova estava agendada para junho e julho do próximo ano, mas foi adiada para janeiro e fevereiro de 2024

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou este domingo que o Campeonato Africano das Nações (CAN) voltou a ser adiado para janeiro e fevereiro de 2024.

Anteriormente agendada para junho e julho do próximo do ano, a prova sofreu uma nova alteração por conta das chuvas torrenciais que se fazem sentir na Costa do Marfim, país anfitrião da prova, durante os meses de verão.

"Sabemos que janeiro não é o ideal para os clubes europeus, mas esta é a única opção que temos. Não podíamos arriscar", explicou Patrice Motsepe, presidente da CAF, numa conferência de imprensa que teve lugar em Rabat, Marrocos.

É de refirir que, em 2017, a CAF informou que a CAN deixaria de ser realizada nos meses de janeiro e fevereiro, de forma a não condicionar as temporadas dos clubes europeus. Desde aí, esta será a segunda edição da prova que é disputada nessa altura do ano.