Chiquinho Conde, selecionador de Moçambique: "Potenciar extremos e avançados"

Chiquinho Conde vai "potenciar" extremos e avançados da seleção moçambicana

O novo selecionador moçambicano, Chiquinho Conde, vai potenciar o que considera Moçambique tem de melhor no seu futebol, que são os extremos e avançados.

Chiquinho Conde apresentou a sua primeira convocatória como selecionador moçambicano, tendo revelado os eleitos para os dois últimos jogos no grupo D da zona africana de qualificação para o Mundial Catar'2022, numa altura em que os mambas já estão afastados da luta pela qualificação, com um ponto apenas e no último lugar do grupo.

No dia 13 de novembro, a seleção moçambicana enfrenta a Costa do Marfim, para, no dia 16, defrontar o Malawi, dois jogos a realizar no Benim.

Chiquinho Conde disse pretender "potenciar" o que acha que Moçambique tem de melhor, "os extremos e os avançados", adiantando que ainda lhe falta ter mais tempo com os jogadores, embora acredite que há experiência no plantel para pôr algumas ideias em prática.