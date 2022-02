Champions africana: Petro de Luanda vence Sagrada Esperança e reforça liderança

Triunfo fora de portas por um golo sem resposta.

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, venceu, em Luanda, o Sagrada Esperança e reforçou a liderança do Grupo D, com sete pontos, em jogo da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

O brasileiro Tiago Azulão, de penálti, aos 33 minutos, marcou o golo, em jogo da terceira jornada, no estádio 11 de Novembro, reduto do Sagrada Esperança.

No outro jogo do mesmo grupo, o Wydad, de Marrocos, no seu reduto, venceu o Zamalek, do Egito, por 3-1, e ocupa a segunda posição, com seis pontos, enquanto o Zamalek é o terceiro, com dois pontos, e o Sagrada Esperança o último, com um.

As duas equipas angolanas voltam a defrontar-se, em 10 de março, em jogo da segunda volta, no estádio 11 de Novembro, reduto do Petro de Luanda, enquanto o Zamalek receciona o Wydad.