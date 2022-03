Carlos Queiroz: "É um grande profissional, não vai nesses mind-games..."

Declarações de Carlos Queiroz, selecionador do Egito, em conferência de Imprensa de antevisão do jogo frente ao Senegal, na primeira mão do play off africano de qualificação para o Mundial'2022.

Jogo: "Chegou a nossa final do Mundial. Desde o primeiro dia aqui referi que este play off era o nosso principal objetivo. Temos que o encarar e não temos nada a perder. Neste play off vamos jogar a nossa final do campeonato do Mundo, ao longo de 180 minutos, para decidir quem estará no Qatar. Queremos desfrutar do momento e das nossas hipóteses de qualificação, será difícil, mas também será difícil para o adversário. Queremos fazer o máximo desta oportunidade e para isso temos que estar bem preparados para enfrentar um grande adversário. Felizmente, temos um excelente grupo de jogadores comprometido no serviço à equipa nacional. Queremos maximizar a experiência ganha na Taça das Nações Africanas. E contamos com os adeptos como 12º jogador. Os adeptos terão um papel especial no jogo."

Jogadores: "Tenho visto o entusiasmo e o foco dos jogadores, e isso pode conduzir-nos aos nossos objetivos. Temos um grupo de 23 jogadores preparados."

Sobre as duas mãos: "O play off não será apenas um jogo, nada ficará decidido aqui. Teremos que estar preparados para a segunda parte no Senegal."

Apoio massivo nas bancadas: "Os nossos adeptos não serão um fator de pressão, serão o 12º jogador, estarão ao nosso lado. No futebol nada é fácil, a tarefa dos jogadores não é fácil e os adeptos são a sua fonte de inspiração."

Favoritismo do Senegal: "O Senegal é o campeão africano, têm esse facto a favor, concede-lhes favoritismo e retira-nos a pressão. Mas temos um grupo de jovens que estarão preparados e que serão jogadores muito importantes para o Egito nos próximos cinco ou seis anos. Mentalmente seremos melhores do que o Senegal se estivermos unidos como uma família."

Abordagem ao jogo: "Queremos marcar golos e continuar com a nossa boa performance defensiva. As melhores equipas têm sempre um bom equilíbrio."

Ausência de Salah da conferência de Imprensa: "Não está nada relacionado com alguma lesão. O treinador do Senegal é um grande profissional, não vai nesses mind-games, e seguramente está preparado. Quando o Salah tem a bola está sempre rodeado por dois ou três adversários, mas isso também quer dizer que só sobram sete jogadores para enfrentar os nove que restam. O mais importante é saber como retirar vantagem de qualquer situação de pressão."

Futuro: "O foco total está no jogo de amanhã, vamos viver o presente e desfrutar."