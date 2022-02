Carlos Queiroz é o primeiro português a levar uma seleção à final de uma CAN

Selecionador do Egito não estará no banco, uma vez que foi expulso na meia-final frente aos Camarões.

Carlos Queiroz tornou-se esta quinta-feira o primeiro treinador português a levar uma seleção à final de uma CAN.

Num jogo em que o português foi expulso aos 90 minutos, o Egito eliminou os Camarões nas grandes penalidades, 3-1, após o empate a zero verificado no fim do prolongamento, garantindo lugar na final agendada para as 19h00 de domingo, frente ao Senegal.

O Egito, que já havia visto a CAN suspender o primeiro adjunto (Roger), chega assim à final da CAN sem treinador no banco, depois de ter passado Costa do Marfim, Marrocos e Camarões, todos após prolongamento e/ou grandes penalidades.

Carlos Queiroz é, refira-se, o único treinador no ativo com quatro qualificações para mundiais, tendo marcado presença em três fases finais.