Carlos Queiroz atira-se à arbitragem: "Ainda não tínhamos começado o jogo e vem ao balneário..."

Selecionador do Egito teceu duras críticas à arbitragem do encontro frente à seleção dos Camarões nas meias-finais da CAN, que terminou com o triunfo da seleção egípcia nas grandes penalidades, 1-3 [0-0 no fim do prolongamento].

Análise: "Merecemos jogar a final. Sofremos na primeira parte, mas no segundo tempo começámos a jogar as nossas cartas e a controlar o jogo. Terminámos com as oportunidades mais claras. Sofremos, trabalhámos muito, depois impusemos a equipa, o grupo, que não é de apenas 11 jogadores. Quem vem do banco também carrega a equipa."

Críticas à arbitragem: "Foi difícil, mais uma vez, infelizmente, mandam este tipo de árbitros para um jogo deste nível, árbitros sem experiência, sem nível, a quererem dar espetáculo... Começou logo no balneário, ainda não tínhamos começado o jogo e ele vem ao balneário intimidar o nosso staff. Mas mesmo contra isto, contra todas as decisões, que foram sempre contra o Egito, fomos a melhor equipa na segunda parte e nos penáltis. Quero dizer que tomámos uma decisão muito difícil, sacrificando o Shariff (n.d.r. tinha acabado de entrar, deu lugar a Zizo, para que este marcasse nos penáltis), mas a equipa está acima de tudo. Não há nomes aqui, há sacrifício pela equipa. E agora é descansar, descansar e descansar, para preparar a final."

Mais críticas: "Foi claro o que árbitro entendeu ver ou não; faltas, tackles, agarrar ou não, divididas. E ele vem como o super homem do jogo, mostra-me o amarelo, ameaça-me... Eu tenho 44 anos de futebol, quase 70 anos de idade... Quem é esta gente que me vem gritar, a mim, ao Gomaa (ndr. Ex internacional egípcio e agora diretor geral), miúdos aos gritos, como se tivéssemos começado ontem. Nós estamos a trabalhar, por que razão nos ameaçam de dedo na cara, quem dá o poder a esta gente? Esse é o ponto. Escrevam isto. Já tinham metido o meu adjunto fora (n.d.r.: Roger de Sá suspenso 4 jogos a meio da semana). Escrevam: o Roger foi vítima de agressão do presidente da federação de Marrocos, há testemunhas, insultou-o no túnel e agrediu-o. E a decisão do CAF foi quatro jogos para o Roger e nada para o presidente de Marrocos. Outro erro: a organização comete um erro e multa um Egito 100 mil dólares, por falhar uma conferência de Imprensa. Eles só se protegem a eles. De uma vez por todas, digo, e não me importo que a Imprensa egípcia corte o que digo, porque corta sempre: o Egito é fraco, o que estão a fazer é porque a CAF não respeita o Egito. A CAF não respeita o Egito, desde os horários à qualidade dos relvados - tivemos os piores relvados! Somos o Egito! Como é que este árbitro, depois do que fez no passado, pode estar na Taça das Nações Africanas? Quem entende isto? Ninguém! Dediquei toda a minha vida ao futebol, não admito estar nas mãos desta gente que não está preparada. FiFA, CAF têm que entender que entregamos o trabalho da nossa vida ao futebol e não podemos estar nas mãos de pessoas que são arrogantes e fazem este tipo de trabalho."

Confronto com António Conceição? "É um grande amigo, creio que entenderá que fomos melhores na segunda parte e no prolongamento, quando mudámos a abordagem tática e controlámos o jogo. Só uma equipa podia seguir em frente, estou feliz porque somos nós, mas se fossem os Camarões, uma grande equipa e com um grande treinador, também mereciam. Por isso parabéns a eles também."