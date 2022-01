Carlos Queiroz antevê Egito-Camarões: "Se calhar ficamos os dois na bancada..."

Declarações de Carlos Queiroz depois do Egito-Marrocos (2-1), que colocou os farós nas meias-finais da CAN'2021. A 3 de fevereiro defrontam os Camarões

O Egito, de Carlos Queiroz, apurou-se para as meias-finais da CAN'2021, depois de vencer Marrocos, por 2-1, após prolongamento, resultado que garante a presença de um técnico português na final.

Sobre o jogo: "Fizemos um jogo fantástico, merecemos vencer, mas ainda não ganhámos nada. Ganhámos apenas o direito de seguir em frente"

Sobre o desempenho dos jogadores: "Os jogadores jogaram muito bem, contra uma equipa fantástica, estiveram muito bem. Só uma equipa podia seguir em frente. Agora enfrentaremos os Camarões, outra grande equipa, com um grande treinador que é um bom amigo. Se calhar ficamos os dois na bancada e deixamos os jogadores jogar"

O adversário: "É um degrau de cada vez. Marrocos é uma grande equipa, esteve alguns 30 jogos sem perder, foi um preciso fazer um grande jogo, com disciplina total, qualidade, confiança a ter a bola. Penso que no final merecemos ganhar"

O jogo com os Camarões reedita a última final perdida pelo Egito: "Não fazemos parte dessa história, vivemos o presente, os jogadores estão a escrever história agora. O passado é importante para a reputação e estatística, mas não faz o futuro"

Falhou a conferência de antevisão do jogo: "Passou-se algo com a organização, saímos do treino, pensei que nos levavam para a conferência de Imprensa, mas levaram-nos para o hotel. Havia muito trânsito e não podíamos voltar. Foi um mal-entendido da organização, são coisas que se passam, alguma informação errada ao transporte que nos levou ao hotel"

Objetivo para o próximo jogo: "Agora queremos descansar e recuperar os jogadores, do ponto de vista físico e mental. Estamos muito fatigados, estava muito calor e humidade. Não é fácil fazer 120 minutos nestas condições. Agora vamos preparar os nossos jogadores para jogar contra os Camarões, uma equipa muito competitiva e forte. Se pudermos guardar a bola, ter posse e jogar, será mais fácil para nós. Não podemos perder a bola rápido contra uma equipa como os Camarões"



O banco do Egito protestou muito com o árbitro: "É preciso colocar a questão ao árbitro. Creio que não esteve ao nível das equipas de Marrocos e do Egito. Teve muitas decisões em que nos sentimos na necessidade de dizer alguma coisa. Por isso apelámos à sua concentração, somos profissionais, não queremos mais do que concentração e trabalho justo, é isso o trabalho de um verdadeiro árbitro. Não se pode ver as coisas apenas de um lado. Podem tomar todas as decisões? Tenho 44 anos de futebol, se perco um jogo venho aqui explicar tudo; a forma como se protege os árbitros... por que razão um árbitro não pode falar depois do jogo?