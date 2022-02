Carlos Cardeau torna-se o novo treinador do Recreativo da Caála

Redação com Lusa

Técnico de 57 anos, que será acompanhado por quatro adjuntos, está de volta a um clube que representou em 2016

Carlos Alberto Cardeau é o novo treinador do Recreativo da Caála, em substituição de João Pintar da Silva, demitido por maus resultados, após cumprir meia época, anunciou, esta sexta-feira, a direção do clube angolano.

Cardeau, de 57 anos, será coadjuvado por Luís Manuel Guerreiro, Eduardo Leite, Domingos Silvano Cussanda e Severino Ulombe Capessa. Cardeau regressa ao clube que defendeu em 2016, após comandar o Benfica do Huambo, em 2011, na II divisão.

João Pintar da Silva deixa a equipa da província angolana do Huambo na sexta posição do campeonato angolano de futebol, com 25 pontos, fruto de sete vitórias, quatro empates e sete derrotas.