CAN'2021: Senegal em festa no regresso vitorioso dos leões de Teranga

A inédita conquista da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol no domingo pelo Senegal levou hoje às ruas de Dakar muitos milhares de pessoas para celebrar com a seleção, regressada dos Camarões.

O presidente do país, Macky Sall, cancelou mesmo uma visita oficial às ilhas Comores para poder receber, no aeroporto, o grupo que se impôs ao Egito de Carlos Queiroz, no desempate por penáltis, depois do 0-0 que persistia no fim do prolongamento.

"Campeões de África! Que jogo! Que equipa!", escreveu Macky Sall no domingo, na sua conta do Twitter, tendo já anunciado que vai homenagear o grupo na terça-feira no palácio presidencial.

A euforia levou mesmo o chefe de Estado a decretar esta segunda-feira como feriado nacional para que a população possa celebrar com os "leões de Teranga", que consumaram o momento mais alto da sua história futebolística com o penálti decisivo de Sadio Mané, do Liverpool.

As televisões do Senegal multiplicaram-se em emissões em direto, fazendo reportagem com os inúmeros adeptos ainda em êxtase pelo êxito em Yaoundé.

Após o final do jogo, a emoção deu lugar a incontida celebração, num verdadeiro carnaval de festa em todo o território, destacando-se a capital.

O Senegal conseguiu, finalmente, o título que lhe fugiu contra os Camarões na final do Mali'2002 e com a Argélia na edição do Egito'2019.