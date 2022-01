CAN'2021: seis jogadores e mais quatro elementos da Guiné-Bissau infetados

Guiné-Bissau defronta Marrocos no apuramento para o Mundial

Redação com Lusa

Jogadores foram dados como infetados na sequência de testes de rotina realizados pela Confederação Africana de Futebol

Seis jogadores e quatro elementos da equipa técnica da seleção de futebol da Guiné-Bissau estão infetado com SARS-CoV2, a três dias da estreia na Taça das Nações Africanas Nações (CAN), disse hoje à Lusa fonte da Federação guineense.

De acordo com a fonte, os jogadores foram dados como infetados na sequência de testes de rotina realizados pela Confederação Africana de Futebol (CAF), já nos Camarões, após testes negativos em Portugal - de onde saiu a maioria do selecionado guineense- e na Guiné-Bissau.

A fonte precisou que, neste momento, a seleção guineense conta com 18 jogadores disponíveis e ainda aguarda por resultados de outros atletas submetidos aos exames PCR para determinar o seu estado.

Os seis atletas infetados encontram-se isolados do resto do grupo, disse a fonte.

Aqueles atletas serão submetidos a um novo teste PCR na segunda-feira, véspera do jogo inaugural da Guiné-Bissau na CAN contra o Sudão e, caso estejam negativos, serão ainda sujeitos a um exame de pulmões, que irá determinar se podem ou não jogar, explicou a fonte da Federação guineense.

O selecionador guineense, ​​​​​​​Baciro Candé, levou 24 jogadores à CAN, onde o país está integrado no grupo D, com Nigéria, Egito e Sudão.

