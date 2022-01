CAN'2021: novo balanço aponta para oito mortos à entrada de estádio dos Camarões

Redação com Lusa

Sete dos feridos encontram-se em estado grave.

Pelo menos oito pessoas morreram e 38 ficaram feridas numa debandada de adeptos na entrada do estádio Olembe em Yaoundé, na segunda-feira, antes do início de jogo da Taça Africana das Nações, informou esta terça-feira o Governo dos Camarões.

Numa comunicado divulgado pela emissora estatal camaronesa, a CRTV, o ministro da Comunicação, René Emmanuel Sadi, disse que sete dos feridos encontram-se em estado grave.

O anterior balanço apontava para seis mortos.

Os factos ocorridos no exterior do estádio só foram tornados públicos após o encontro, no qual os Camarões, orientados pelo português António Conceição, venceram a seleção de Comores e apuraram-se para os quartos de final da competição.

Os Camarões recebem o torneio pela primeira vez em meio século.