CAN'2021: mínimo de 11 jogadores disponíveis, mesmo sem guarda-redes

Seleções são obrigadas a ir a jogo se tiverem 11 jogadores disponíveis e mesmo que nenhum deles seja guarda-redes.

As seleções participantes na Taça das Nações Africanas (CAN) são obrigadas a ir a jogo desde que tenham um mínimo de 11 jogadores com teste negativo para o novo coronavírus, anunciou este sábado a organização.

Mesmo que não haja um guarda-redes disponível, um jogador de campo deve ocupar o lugar na baliza, para que o jogo possa ser realizado, desde que haja um total de 11 jogadores, referem os promotores da CAN'2021, a decorrer de domingo a 6 de fevereiro.

"Uma equipa que não tiver um mínimo de 11 jogadores disponíveis para o jogo será considerada como tendo perdido a partida por 0-2", referem os organizadores da CAN'2021, numa atualização dos regulamentos de covid-19.

O comité organizador, perante os casos crescentes de infeções com o novo coronavírus entre as seleções presentes na CAN'2021, que começa domingo nos Camarões, reserva o direito de "tomar uma decisão apropriada" em "casos excecionais".

