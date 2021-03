CAN'2021: Mexer e Zainadine nos convocados de Moçambique contra a vontade dos clubes

Ruanda é o primeiro adversário da seleção moçambicana.

Os defesas Mexer e Zainadine foram incluídos nos convocados da seleção de Moçambique para a jornada dupla de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN'2021), apesar de os seus clubes não os quererem libertar.

O selecionador de Moçambique, o português Luís Gonçalves (na foto), anunciou a lista de 33 jogadores para as quinta e sexta jornadas do Grupo F de qualificação para a CAN'2021, e nela incluiu os dois jogadores, apesar de os franceses do Bordéus e o Marítimo não quererem liberar Mexer e Zainadine, respetivamente.

"Não vamos desistir de tentar sensibilizar estes clubes da importância destes jogos", referiu Luís Gonçalves.

Os mambas começam a preparação na segunda-feira e viajam no dia 22 para Kigali, onde defrontam o Ruanda, em 24 de março, recebendo Cabo Verde no dia 30, em Maputo.

Os Camarões lideram o grupo F, com 10 pontos, seguidos de Moçambique e Cabo Verde, com quatro, e do Ruanda, com dois.

Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões, pelo que o outro apurado será o segundo classificado ou uma das outras seleções que vencerem o grupo.

A Taça das Nações Africanas devia realizar-se este ano nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Guirrugo (Songo), Victor (Costa do Sol), Frenque (Ferroviário de Maputo) e Ernani (Ferroviário de Maputo).

- Defesas: Bheu e Sidique (Songo), Bruno Langa (Amora/Por), Chico (TS Sporting), Malembana (Lokomotiv Plovdiv/Bul), Jeitoso (Ferroviário Maputo), Mexer (Bordéus/Fra), Reinildo (Lille/Fra), Zainadine (Marítimo/Por) e Jorge (Costa do Sol).

- Médios: Nene e Telinho (Costa do Sol), Kito (Ferroviário de Maputo), Geny (Sporting/Por), Kambala (Baroka FC), Ricardo (Rio Ave/Por), Abel 'Maestro' (Vitória de Guimarães/Por), Pepo (Cova da Piedade/Por) e Amadou (Songo).

- Avançados: Lau King (Songo), Amâncio (Marítimo/Por), Kamo-Kamo (Vitória de Setúbal/Por), Witi (Nacional/Por), Clésio (Zira FK), Reginaldo (FC Shkupi), Gildo (Amora/Por), Faisal Bangal (USD Caravaggio), Miquissone (Simba FC) e Dayo (Ferroviário da Beira).