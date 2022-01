CAN'2021: Guiné aponta a inédita passagem à segunda fase

Melhores resultados da em fases finais foram o empate 0-0 frente ao Benim, em 2019, e a igualdade 1-1 diante do Gabão, em 2017

O selecionador guineense de futebol apontou uma inédita passagem à segunda fase como objetivo dos "Djurtus" para a 33.ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN'2021), que vai ser disputada a partir de domingo, nos Camarões.

"Estamos a preparar-nos de forma condigna para fazer uma boa campanha. O nosso objetivo é passar a outra fase, o que seria algo de muita alegria para o povo guineense, que a merece", afirmou Baciro Candé.

A Guiné-Bissau vai estar pela terceira vez consecutiva na fase final da mais importante competição africana de seleções, mais uma vez sob o comando de Baciro Candé, que, em declarações à agência Lusa, recordou nunca ter vencido um encontro.

Os melhores resultados da seleção guineense em fases finais foram o empate 0-0 frente ao Benim, em 2019, e a igualdade 1-1 diante do Gabão, em 2017.

No comando do único país da África lusófona que vai estar numa fase final da CAN pela terceira vez consecutiva, Candé disse que o segredo tem sido a unidade que promove no seio dos "Djurtus", nos quais, frisou, não existe separação entre os jogadores, daí o facto de quase todos o tratarem por "mais velho".

"Não é uma tarefa fácil, mas tenho conseguido pôr todos os jogadores no mesmo patamar", realçou Candé, que vê calma e serenidade na forma como a seleção se está a preparar para a CAN'2021.

A seleção guineense vai estrear-se na competição frente ao Sudão, na terça-feira, antes de defrontar o Egito, comandado pelo português Carlos Queiroz, em 15 de janeiro, e encerrar o Grupo D diante da Nigéria, em 19.

Dos 24 convocados pelo técnico guineense, quase metade alinha em clubes portugueses, entre os quais se destacam os defesas Nanú (FC Porto) e Fali Candé (Portimonense) e os médios Bura (Farense) e Alfa Semedo (Vitória de Guimarães).

O médio Minito Biaia (Académica) foi o último a juntar-se à comitiva dos "Djurtos", na terça-feira, ainda em Bissau, após ter sido chamado para substituir o lesionado Jaquité (Vilafranquense).

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas de futebol vai ser disputada entre domingo e 06 de fevereiro de 2022, nos Camarões.

A competição devia ter-se realizado em 2021, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

