CAN2021: Gâmbia estreia-se com triunfo, Tunísia-Mali acaba de forma insólita

Gambianos bateram, por 1-0, a Mauritânia, com um tento de Ablie Jallow. Duelo entre tunisinos e malianos terminou (duas vezes) antes do tempo regulamentar

A Gâmbia, que participa pela primeira vez na Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), entrou, esta quarta-feira, a vencer na competição, num dia marcado pelo insólito final antecipado do jogo entre Tunísia e Mali, vencido pelos malianos.

O Mali vencia por 1-0, com uma grande penalidade convertida por Ibrahima Koné, aos 48 minutos, quando o árbitro zambiano Janny Sikazwe terminou o encontro, pela primeira vez e de forma surpreendente, estavam decorridos 85 minutos.

Perante a perplexidade de todos os presentes, o juiz retomou o encontro aos 87 minutos e voltou a terminá-lo, desta vez de forma definitiva, aos 89, isto depois de uma segunda parte em que houve nove substituições, duas grandes penalidades (uma delas falhada pela Tunísia e que daria o empate), recurso ao videoárbitro e ainda uma pausa para hidratação dos jogadores.

Logo no relvado, os tunisinos exibiram a sua revolta e perplexidade com a decisão do árbitro, mas a insólita situação não se ficou por aí, já que, posteriormente, quando as conferências de imprensa iriam iniciar-se, as equipas foram chamadas novamente para retomar o jogo, já com outro árbitro, só que os tunisinos já não subiram ao relvado.

O Mali acabou mesmo por vencer a partida e somou os primeiros pontos no Grupo F, no qual reparte a liderança com a Gâmbia, que se estreou da melhor forma numa CAN, ao bater por 1-0 a Mauritânia, com um tento de Ablie Jallow, aos 10 minutos.

No duelo que encerrou a primeira jornada da CAN, a Costa do Marfim, campeã africana em 1992 e 2015, também venceu pelo mesmo resultado a Guiné-Equatorial (1-0), graças a um golo de Max Gradel, aos cinco minutos, e isolou-se no primeiro lugar do Grupo E, com três pontos, mais dois do que Argélia e Serra Leoa, que na terça-feira empataram 0-0.

De resto, a primeira ronda da fase de grupos da CAN termina sob o "signo" do resultado 1-0, já que nove dos 12 encontros realizados tiveram esse desfecho, sendo que as exceções foram o Camarões-Burquina Faso (2-1), Argélia-Serra Leoa (0-0) e Sudão-Guiné-Bissau (0-0).

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN) decorre até 06 de fevereiro, nos Camarões.