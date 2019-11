CAN2021: duelo de treinadores portugueses termina empatado

Cabo Verde e Moçambique empataram 2-2. Zé Luís foi titular nos tubarões azuis

Moçambique, treinado pelo português Luís Gonçalves, empatou 2-2 com Cabo verde, do compatriota Rui Águas, e lidera de forma partilhada o grupo F da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN).

No jogo da segunda jornada, os tubarões azuis, que contaram com o ponta de lança Zé Luís, do FC Porto, no onze, colocaram-se em vantagem logo aos seis minutos, por intermédio do médio Gary Rodrigues. Mas Mexer, antigo defesa-central de Olhanense, Sporting e Nacional, empatou aos 18.

O avançado Ryan Mendes foi o autor do golo (57') que parecia ter selado o triunfo para os locais, porém, o remate à entrada da área do ponta de lança Witi Quembo, do Nacional, em tempo de compensação (90+2), gelou a seleção de Cabo Verde.

O empate permitiu aos mambas subir à liderança do grupo F, agora com quatro pontos, partilhada com a seleção dos Camarões, de António Conceição, que no domingo venceu o Ruanda (1-0), último classificado, sem qualquer ponto. Cabo Verde segue no terceiro posto, com dois.