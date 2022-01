Nos oitavos de final, os Camarões vão defrontar as Ilhas Comoros, estreante no torneio.

Terminada a fase de grupos da CAN, que está a realizar-se nos Camarões, seguem-se os oitavos de final e a seleção anfitriã, orientada por António Conceição, terá pela frente as Ilhas Comoros, em partida agendada para as 19h00 de segunda-feira.

Ilhas Comoros é uma das estreantes no torneio, ocupa um modesto 132.º posto do ranking FIFA e celebrou o apuramento por via do quarto melhor terceiro lugar. Os festejos pelo feito inédito estiveram em suspense até ao final do jogo entre a Serra Leoa e a Guiné-Equatorial. Os primeiros tiveram possibilidade de empatar a partida aos 85', mas desperdiçaram um penálti - Onowo defendeu o remate de Kamara - que daria o apuramento. Com Nlavo (Braga) desde os 64', os guineenses venceram 1-0 e foram segundos.

Anftriã, a seleção orientada por António Conceição parte com natural favoritismo com vista aos quartos de final. Ao invés, a seleção de Cabo Verde terá uma tarefa mais complicada. Os tubarões azuis, que contam com um quinteto a alinhar nos campeonatos portugueses, vão medir forças com o Senegal de Sadio Mané, que venceu o Grupo B, apenas com um triunfo.

O Egito, de Carlos Queiroz, terá pela frente a Costa do Marfim.