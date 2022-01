CAN'2021: Comoros, em estreia, manda Gana para casa e sonha com apuramento

Empate a duas bolas entre Gabão e Marrocos confirma primeiro posto dos marroquinos

Continuam as surpresas na edição 2021 da CAN. A seleção de Gana, antiga campeã e finalista por duas ocasiões neste século, foi eliminada da competição, depois de perder por 3-2 contra Comores, uma estreante, por 3-2.

A seleção estreante, numa partida emocionante, chegou ao golo da vitória a cinco minutos do final, por intermédio de Mogni. O golo acabou por deixar os ganeses no último lugar e Comores com quatro pontos e ainda a sonhar com o apuramento na condição de um dos melhores terceiros.

Quanto ao outro jogo do grupo, Marrocos e Gabão empataram a dois golos. Um livre de Hakimi, a seis minutos do fim, materializou o resultado a impediu que a seleção marroquina passasse em segundo lugar, diante de um adversário que também segue para os oitavos, no segundo posto.