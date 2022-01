CAN'2021: capitão da Guiné-Bissau falha estreia devido à covid-19

Redação com Lusa

Jonas Mendes, experiente guarda-redes, testou positivo.

O capitão e guarda-redes da Guiné-Bissau, Jonas Mendes, testou positivo à covid-19, na chegada aos Camarões, e vai falhar o arranque da Taça das Nações Africanas (CAN'2021) de futebol, anunciou a federação guineense.

De acordo com o organismo, Mendes, antigo jogador de Amora, Beira-Mar, Atlético, Vianense, Vizela, Salgueiros e Académico Viseu, realizou na quarta-feira um teste inconclusivo na chegada ao país anfitrião e foi colocado em isolamento. Na quinta-feira, após novos testes, foi confirmado que está infetado com o coronavírus, apesar de estar assintomático.

O guarda-redes de 32 anos, o mais experiente da equipa, com 50 internacionalizações, vai ter que cumprir pelo menos quatro dias de isolamento e, por isso, a Guiné-Bissau, que prepara a sua terceira participação na mais importante prova africana de seleções, não vai poder contar com o seu capitão na estreia frente ao Sudão, no grupo D, em 11 de janeiro, em Garoua.

O Egito, de Carlos Queiroz, e a Nigéria completam o agrupamento.

Entretanto, Maurice Gomis, outro dos guarda-redes convocados, já foi autorizado a juntar-se à equipa guineense, depois de, na semana passada, ter tido um teste inconclusivo à covid-19 na sua viagem para o continente africano.

De acordo com a federação da Guiné-Bissau, o jogador do Ayia Napa, do Chipre, já testou negativo e junta-se hoje à equipa comandada por Baciro Candé.

A CAN2021, a 33.ª edição da competição, vai decorrer de 09 de janeiro a 06 de fevereiro deste ano, depois de ter sido adiada devido à pandemia da covid-19. A Argélia é o atual detentor do título.

>> SAIBA MAIS SOBRE A PROVA:

Um velho problema da CAN: França sofre com a debandada

CAN'2021: talento escondido nas quintas divisões

Conceição e Queiroz à caça de título inédito na CAN: recorde o passado português na prova

Salah e Mané lideram parada de estrelas: jogadores e seleções de maior valor da CAN'2021