CAN´2021: Argélia dá lição ao Gana em particular

Fatawu, futuro reforço do Sporting, jogou pela seleção ganesa

A Argélia venceu ontem com autoridade o Gana, por 3-0, num duelo de preparação para o torneio que se inicia no domingo.

Ounas (8"), Mensah (74"), na própria baliza, e Slimani (79") marcaram os golos da atual campeã da CAN frente a um adversário que se apresentou sem as principais estrelas, poupadas para a primeira jornada, e com Fatawu, futuro reforço do Sporting.

>> SAIBA MAIS

Um velho problema da CAN: França sofre com a debandada

CAN'2021: talento escondido nas quintas divisões