Can'2021: António Conceição e a "bolha" dos Camarões: "Não recebemos família, nem amigos"

Técnico português projetou segundo jogo da fase de grupos, diante da Etiópia, e falou sobre os cuidados da seleção

A covid-19 continua a marcar o mundo, o futebol e a CAN, em particular. A seleção dos Camarões continua sem casos positivos e António Conceição falou sobre os cuidados que a equipa está a ter nos últimos dias.

"Críamos uma 'bolha' na equipa, uma protecção muito grande, praticamente não saímos para lado nenhum. Não recebemos família, nem amigos. Os Camarões são a única equipa que está neste centro de estágio", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Sobre a estreia na CAN, que acabou com triunfo, António Conceição lembrou a pressão que a equipa da casa tem para conquistar a vitória no primeiro jogo.

"A vitória frente ao Burkina Faso trouxe-nos mais confiança para encararmos o resto do torneio. O jogo de abertura é sempre difícil, principalmente para quem joga em casa, porque a pressão do público para conquistar a primeira vitória era grande. A adrenalina dos futebolistas atingiu níveis altos, o que se notou no seu comportamento antes da partida. Fomos melhores do que um adversário fortíssimo, com jogadores, do ponto vista individual, muito bons", explicou.