CAN2021: Angola perde no Gabão e é última classificada do Grupo D

Mateus (Boavista), Show (Belenenses), e Fábio Abreu (Moreirense), foram titulares. Wilson Eduardo, do Braga, pediu dispensa, para atender a assuntos pessoais. Boupendza (Feirense) marcou o primeiro do Gabão.

A seleção de Angola somou, este domingo, a segunda derrota no Grupo D da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol de 2021, ao perder por 2-1 no Gabão.

A seleção da casa abriu o marcador aos 27 minutos, pelo avançado Aaron Boupendza, do Feirense, e aumentou a vantagem ainda antes do intervalo, aos 45, por Denis Bouanga, que alinha nos franceses do Saint-Étienne.

Angola ainda conseguiu reduzir a desvantagem já perto do fim, por Yano, avançado do Progresso, aos 85 minutos, mas foi insuficiente para evitar a segunda derrota em dois jogos, depois de ter perdido na primeira jornada em casa com a Gâmbia, por 3-1.

A seleção na angolana não pôde contar com Wilson Eduardo, do Braga, por motivos pessoais. A imprensa angolana que solicitou dispensa para assistir a uma cirurgia da esposa.

No entanto, Angola contou no onze com três jogadores que alinham em clubes da I Liga, o capitão Mateus, do Boavista, Show, do Belenenses, e Fábio Abreu, do Moreirense.

O Gabão lidera o grupo D com quatro pontos, seguido da Gâmbia, com três, da República Democrática do Congo, com um, cabendo a Angola o quarto e último lugar, sem qualquer ponto somado.