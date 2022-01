CAN'2021: Aboubakar bisa em três minutos, Camarões goleia e está nos oitavos

Antigo avançado do FC Porto já leva quatro golos na competição. Seleção do técnico português resolveu o jogo na segunda parte

Os Camarões é a primeira seleção apurada para os oitavos da CAN. A equipa da casa, treinada por António Conceição, voltou a ganhar, desta vez por 4-1, e Aboubakar foi a grande figura, bisando pela segunda jornada consecutiva.

Depois de uma primeira parte em que cada equipa marcou um golo, a segunda parte trouxe domínio dos camaroneses, com Aboubakar a marcar aos minutos 53 e 55. Até ao final, Ekambi também fez o gosto ao pé.

Com este resultado, a equipa de António Conceição garantiu um lugar entre as 16 melhores da competição. Aboubakar, antigo avançado do FC Porto, é o melhor marcador destacado.