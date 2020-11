CAN: São Tomé e Príncipe sem hipóteses de qualificação

A seleção africana perdeu de novo com África do Sul

São Tomé e Príncipe perdeu com a África do Sul, por 4-2, e ficou matematicamente sem hipóteses de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN).

Em novo jogo na África do Sul, onde fez a dupla jornada com os sul-africanos, mas desta vez no Estádio Nelson Mandela, em Port Elizabeth, São Tomé e Príncipe acabou derrotado nos últimos minutos, com a África do Sul a marcar aos 87 e 88 minutos.

Depois de ter perdido no sábado em Joanesburgo, também com a África do Sul, por 2-0, desta vez a equipa são-tomense esteve quase até ao fim empatada 2-2, com golos de Jocy (12 minutos) e Harramiz (75), enquanto os sul-africanos marcaram por Zwane (39) e Percy Tau (70).

Muito perto do final, os mesmos jogadores deram a vitória à África do Sul, com Zwane a fazer o 3-2 aos 87 minutos, e Percy Tau o 4-2 aos 88, pouco antes da expulsão de Ivonaldo, já nos "descontos" (90+2), na formação de São Tomé e Príncipe.

O grupo C é liderado pelo Gana (nove pontos em três jogos) e África do Sul (nove em quatro), seguidos pelo Sudão (três pontos em três jogos) e São Tomé e Príncipe, com zero pontos em quatro jogos, e sem hipóteses matemáticas de chegar aos dois primeiros lugares.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para o próximo ano, mas acabou por ser adiada para 2022, devido à pandemia de covid-19.