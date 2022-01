CAN: Argélia e Costa do Marfim perdem, Tunísia estreia-se a vencer

Argélia foi derrotada pela Guiné Equatorial, por 1-0, na segunda ronda do Grupo E da Taça Africana das Nações

Redação com Lusa

Argelinos, detentores do troféu, sucumbiram pela margem mínima. Costa-marfinenses desperdiçaram, por duas vezes, vantagem no marcador

A campeã em título Argélia foi, este domingo, derrotada pela Guiné Equatorial, por 1-0, na segunda ronda do grupo E da Taça Africana das Nações (CAN), a disputar-se nos Camarões.

No Estádio Japoma, em Douala, um golo solitário de Obiang Obono, aos 70, deu o triunfo aos guineenses, ao passo que, mais tarde, o guarda-redes da Costa do Marfim, Badra Ali Sangaré, "ofereceu" o empate (2-2) ao serra-leonês Alhaji Kamara, nos descontos de outra partida do grupo.

Antes, o marcador tinha sido inaugurado pelo Sébastien Haller, aos 25, a favor dos "elefantes", mas a Serra Leoa empatou por intermédio de Musa Kamara, aos 55. Nicolas Pépé, aos 65, dera a vantagem à Costa do Marfim.

A tabela é encabeçada pelos costa-marfinenses, com quatro pontos, seguindo-se Guiné Equatorial, Serra Leoa e Argélia, respetivamente com três, dois e um ponto.

No Estádio Omnisport, em Limbé, a Tunísia goleou e eliminou a Mauritânia, por 4-0, com tentos de Hamza Mathlouthi, aos quatro minutos, Wahbi Khazri (nove e 64) e Seifeddine Jaziri (66), enquanto Mali e Gâmbia empataram a um golo, com penáltis convertidos por Ibrahima Koné, aos 79, e Musa Barrow, já aos 90.

Gâmbia e Mali partilham o topo do agrupamento F, com quatro pontos, ao passo que a Tunísia tem três e a Mauritânia ainda não conseguiu sequer um empate.