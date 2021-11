Campeonato moçambicano encerra com a consagração do Black Bulls

Campeão, com 57 pontos, o Black Bulls, treinado pelo português Hélder Duarte, desloca-se a Xinavane, para defrontar o Incomáti.

A edição de 2021 do campeonato moçambicano de futebol encerra este fim de semana, em jornada de consagração do novo campeão, o Black Bulls, que visita no sábado o Incomáti, equipa que assegurou a manutenção na penúltima jornada.

Campeão, com 57 pontos, o Black Bulls, treinado pelo português Hélder Duarte, desloca-se a Xinavane, para defrontar o Incomáti, equipa que conseguiu a manutenção, com 27 pontos, ocupando o 11.º lugar.

Ainda no sábado, o Vilankulo, que está na sétima posição, com 35 pontos, defronta em casa o Desportivo de Maputo, que ocupa o penúltimo lugar, com 17.

O Desportivo vai disputar com o Textáfrica, que está na última posição, também com 17 pontos, e o Matchedje de Mocuba, 12.º, com 21 pontos, um torneio cujo vencedor terá direito à manutenção no "Moçambola" no próximo ano.

A última jornada prossegue no domingo, com a disputa das restantes cinco partidas.

Programa da 26.ª e última jornada:

- Sábado, 06 nov:

Incomáti - Black Bulls

ENH - Desportivo

- Domingo, 07 nov:

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Nacala

Ferroviário de Lichinga - Costa do Sol

Liga - Ferroviário de Maputo

Matchedje de Mocuba - Songo

Ferroviário da Beira - Textáfrica

Classificação:

1. Black Bulls, 57 pontos

2. Ferroviário da Beira, 50

3. Songo, 45

4. Ferroviário de Lichinga, 41

5. Ferroviário de Maputo, 37

6. Costa do Sol, 36

7. Vilankulo, 35

8. Ferroviário de Nacala, 32

9. Liga, 31

10. Ferroviário de Nampula, 28

11. Incomáti, 27

12. Matchedje, 21

13. Desportivo de Maputo, 17

14. Textáfrica, 17