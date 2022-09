Alexandre Santos, treinador do Petro de Luanda, procura revalidar o título de campeão angolano.

O campeonato angolano arranca no sábado, com quatro treinadores portugueses ao leme de algumas das principais equipas, com destaque para Alexandre Santos, que, ao comando do Petro de Luanda, procura revalidar o título.

O campeão angolano apenas inicia a defesa do troféu na terça-feira, frente ao Bravos do Maquis, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, tendo marcada para esta sexta-feira a disputa da Supertaça, diante do Desportivo da Huila, de Paulo Torres.

O Sagrada Esperança, vice-campeão angolano, orientado por Alexandre Ribeiro, defronta o Wiliete de Benguela, no seu reduto, no sábado, num jogo que marca a estreia do treinador luso no futebol angolano.

O Interclube, que na edição passada ficou em sexto lugar, é agora liderado pelo também português Rogério Gonçalves e tem estreia marcada para sábado, com uma deslocação à província de Benguela, onde vai defrontar a Académica do Lobito.

Nesta ronda inaugural, o Desportivo da Huila, sob o comando de Paulo Torres, recebe o estreante Isaac de Benguela, também na terça-feira. Depois de orientar o Recreativo do Libolo, na época passada, Paulo Torres procura colocar a sua formação nos lugares cimeiros da tabela classificativa.

O Sporting de Cabinda vai jogar no seu reduto diante do Desportivo da Luanda Sul, enquanto o recém promovido ASK Dragão do Uíge será anfitrião do Recreativo do Libolo.

No domingo, o Sporting de Benguela recebe o Santa Rita, e o 1.º de Agosto defronta em casa o Cuando Cubango FC.

Programa da 1.ª jornada:

- Sábado, 24 set:

Sagrada Esperança - Wiliete de Benguela

Académica do Lobito - Interclube

Sporting de Cabinda - Desportivo da Lunda Sul

ASK Dragão do Uíge - Recreativo do Libolo

- Domingo, 25 set:

Sporting de Benguela - Santa Rita

1º de Agosto - Cuando Cubango FC

- Terça-feira, 27 set:

Desportivo de Huila - Isaac de Benguela

Petro de Luanda - Bravos do Maquis