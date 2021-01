Campeão em título Costa do Sol começa Moçambola com uma derrota

Equipa orientada pelo português Horácio Gonçalves esteve maior parte do jogo com o Ferroviário da Beira em desvantagem no marcador

O Costa do Sol, detentor do título do campeonato moçambicano de futebol, perdeu, este domingo, na visita ao Ferroviário da Beira, por 3-1, em jogo da primeira jornada do Moçambola 2021.

Os 'locomotivas' da Beira foram os primeiros a marcar, logo aos oito minutos, por Chelton, como resultado de uma entrada mais pressionante na partida e dilataram a contagem aos 12 minutos, através de Dayo.

Sem abrandar o seu ritmo de jogo, o Ferroviário da Beira marcou novamente, aos 43 minutos, por Di Maria.

Na segunda parte, o Costa do Sol, treinado pelo técnico português Horácio Gonçalves, entrou disposto a contrariar o rumo da partida, tendo conseguido marcar aos 62 minutos, por intermédio de Telinho.

Apesar de um maior controlo do jogo na segunda parte, a equipa "canarinha" não conseguiu mudar a história do jogo, que terminou com a vitória do Ferroviário da Beira por 3-1.

O Vilankulo lidera o campeonato, mercê da vitória por 4-1 no jogo inaugural, no sábado, contra o Ferroviário de Nacala. A equipa de Inhambane comanda a prova em igualdade pontual com mais quatro equipas.