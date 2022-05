Campeão Black Bulls tenta primeiros pontos no Moçambola

Todos os jogos vão ser disputados no domingo, às 15h00 locais (14h00 em Lisboa).

O Black Bulls, campeão moçambicano de futebol em título, procura os primeiros pontos no Moçambola, no domingo, no terreno do Ferroviário da Beira, em jogo da segunda jornada.

Os "touros", orientados pelo treinador português Inácio Soares, têm uma missão difícil, uma vez que jogam na Beira contra os "locomotivas" locais, que vão para a partida motivados com a vitória que alcançaram na primeira jornada do campeonato.

A Liga Desportiva de Maputo, uma das seis equipas vencedoras na ronda inaugural, e que repartem a liderança, vai defrontar o Costa do Sol.

Todos os jogos vão ser disputados no domingo, às 15h00 locais (14h00 em Lisboa).

Programa da segunda jornada:

Domingo, 15 maio

Costa do Sol - Liga Desportiva de Maputo

Incomáti - Ferroviário de Maputo

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Lichinga

Ferroviário da Beira - Black Bulls

Songo - Vilankulo

Matchedje de Mocuba - Ferroviário de Nacala

Classificação

1. LD Maputo, 3

. Ferroviário Beira, 3

. Costa do Sol, 3

. Ferroviário de Lichinga, 3

. Ferroviário de Nampula, 3

. Songo, 3

7. Ferroviário de Maputo, 0

. Black Bulls, 0

. Ferroviário de Nacala, 0

. Incomáti, 0

. Vilankulo, 0

. Matchedje de Mocuba, 0